Гюмри, Армения, 8 января, 2023, 15:02 — ИА Регнум. В армянском городе Гюмри правоохранители начали задерживать участников митинга у 102-й российской военной базы. Местные порталы вели прямую трансляцию мероприятия.

Александр Патрин/ТАСС Акция протеста у российской военной базы в Армении

Отмечается, что в несанкционированной акции участвовали около 200 человек. Мероприятие организовал известный своей русофобской идеологией оппозиционный «Национально-демократический полюс».

Участники акции настаивали на выходе Армении из ОДКБ, параллельно требуя от российских миротворцев разблокировать Лачинский коридор.

Как сообщало ИА REGNUM, Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года жителями Азербайджана, называющими себя экоактивистами. Руководство российских миротворцев ведёт переговоры о разблокировании единственной дороги в Нагорный Карабах.

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