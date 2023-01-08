* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 января, 2023, 15:03 — ИА Регнум. В России прекращена деятельность журналиста Юрия Дудя (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Это указано в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 8 января 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Дудь

Согласно документу, вышеуказанный индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения.

Уточняется, что ИП Дудя (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) закрыто 31 декабря 2022 года. В опубликованных данных приводится адрес электронной почты, зарегистрированной на портале sports.ru. Напомним, известный интервьюер Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) работал в данном медиа.

Как передавало ИА REGNUM, журналист Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) признан судом в Москве виновным в ЛГБТ-пропаганде.

Читайте также: Журналиста Дудя* признали виновным в ЛГБТ-пропаганде