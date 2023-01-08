Киев, 8 января, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличивается из-за морозов, сообщили в энергетической компании «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

«Устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно, и уровня ее дефицита в энергосистеме по сравнению с более теплым прошлым воскресеньем (1 января)», — сообщили в компании.

Там также предупредили, что в случае превышения лимитов потребления будут применяться аварийные отключения света.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина, по данным киевских энергетиков, потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации. Нагрузка на энергосистему будет сохраняться в течение всего года. В связи с этим правительство рассматривает возможность создания децентрализованной энергосистемы.

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