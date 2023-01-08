ЛНР, 8 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Мощность взрывного устройства, заложенного у газопровода в Лутугино (ЛНР), составила около 500 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщили 8 января в МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как сообщалось ранее, взрыв на магистральном газопроводе произошел вечером 7 января. Без газоснабжения остались 13 тысяч жителей района. К настоящему времени у половины потребителей оно восстановлено.

Возбуждено уголовное дело о диверсии.