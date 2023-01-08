Нягань, Югра, 8 января, 2023, 14:36 — ИА Регнум. В Нягани (ХМАО) после ликвидации пожара в мансардном помещении кафе были обнаружены тела двух работников заведения, возбуждено уголовное дело. Об этом 8 января сообщили в региональном главном управлении СКР.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«По факту обнаружения тел двоих мужчин после пожара в здании кафе возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, пожар произошел в ночь на 9 января в кафе «Двойная радость». После ликвидации горения на месте ЧП были обнаружены тела двух работников кафе 1988 и 1982 годов рождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Костроме в ноябре прошлого года произошел пожар в кафе «Полигон». В итоге 13 человек погибли, девять получили травмы.

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