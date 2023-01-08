Будапешт, 8 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Энергетическая ситуация в ЕС в предстоящие два года будет весьма сложной, заявил 8 января министр энергетики Венгрии Чаба Лантош.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В этот период страны ЕС не смогут преодолеть «зависимость» от российского газа, отметил министр.

Как сообщалось ранее, власти Венгрии возражают против включения вопросов об энергоносителях в пакеты антироссийских санкций и добиваются для себя исключений в применении эмбарго.

В конце 2022 года власти страны начали проводить опрос граждан по вопросу о применении санкций против России.