Будапешт, 8 января, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Министр энергетики Венгрии Чаба Лантош предположил, что возведение второй очереди АЭС «Пакш» по проекту Росатома будет завершено к 2032 году. Об этом он заявил 8 января в интервью радиостанции Kossuth Rádió.

Atomeromu.hu АЭС «Пакш»

Лантош напомнил, что электростанция в Пакше, на которой сейчас работают четыре ядерных реактора, играет важную роль в укреплении национального энергетического баланса.

Также важны для страны и инвестиции в «Пакш-2», поскольку возведение этой АЭС займет много времени, пояснил он.

«Ожидается, что оно будет завершено к 2032 году», — уточнил Лантош, добавив, что ядерный вариант производства электроэнергии является абсолютно необходимым.

Ранее в правительстве Венгрии рассчитывали, что проект «Пакш-2», предусматривающий сооружение двух новых энергоблоков, будет завершен к концу 2030 года.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии может начаться осенью 2023 года.

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