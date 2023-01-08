Аделаида, Австралия, 8 января, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над американцем Себастьяном Кордой в финале турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча продолжалась 3 часа 11 минут и завершилась со счётом 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 6:4.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Джокович семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, четыре ошибки на подаче и один брейк-пойнт.

Таким образом, Джокович завоевал первый титул в сезоне — 2023. За победу он получит 250 рейтинговых очков и более $ 94 тыс.