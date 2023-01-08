Дакар, 8 января, 2023, 14:25 — ИА Регнум. До 40 человек погибли и по меньшей мере 100 пострадали в результате столкновения двух автобусов на юго-западе Сенегала. Власти объявили трёхдневный траур, сообщает 8 января газета Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло ночью неподалёку от города Кафрин, примерно в 250 км от столицы Дакара. Автобус, следовавший из Дакара, столкнулся с автобусом из региона Кедугу. По предварительным данным, погибли 38 человек, но президент Сенегала Маки Салл заявил о 40 погибших в своём Twitter.

Маки Салл также заявил, что 9 января в стране начнётся трёхдневный траур.

Издание отмечает, что автобусы часто попадают в ДТП в Африке из-за плохого обслуживания, плохих дорог и ошибок водителей, которые зачастую никогда не были в автошколе, а лицензии приобрели за взятку.