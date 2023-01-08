Владивосток, 8 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Астанинский «Барыс» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Барыс» (Казахстан»)

Защитник «Барыса» Алекс Грант оформил покер, забросив четыре шайбы. Ещё один гол забил форвард Егор Петухов. У «Адмирала» отличился защитник Валерий Орехов.

На сегодняшний день «Барыс» занимает восьмое место в Восточной конференции, на счету команды 48 очков. «Адмирал» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 55 очками.

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