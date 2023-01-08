Белград, 8 января, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Белград в последние дни стал «новой Касабланкой», в городе фиксируется рекордный со времен Второй мировой войны наплыв шпионов, заявил 8 января президент Сербии Александр Вучич.

Николае Вермонт. Шпион. 1914

Он связывает это с обострением в Косово.

Ситуация в Косове в очередной раз обострилась в декабре 2022 года. Сотрудники косовского спецназа в нарушение соглашений без разрешения местных властей вошли в сербские города на севере края, сербы начали строить баррикады и перекрывать улицы. В Белграде считают ответственными за обострение ситуации как Приштину, так и Брюссель. Албанцы хотят завершить оккупацию края, а власти ЕС потворствуют их провокациям, полагают сербские власти.

В январе 2023 года в дни рождественских праздников албанцы совершили два нападения на сербов в Косово, а силы НАТО отказали Белграду во введении в край армии и полиции.