Керчь, Крым, 8 января, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Министерство транспорта России проанализировало деятельность Керченской морской паромной переправы после теракта на Крымском мосту, говорится 8 января в телеграм-канале ведомства.

Роман Соколов/ТАСС Паром «Керченский-2»

Так, с ночи 9 октября 2022 года по 8 января 2023 года через пролив в обе стороны доставили 60 141 пассажира, перевезено 44 063 единицы автотранспорта и более пяти тысяч железнодорожных вагонов.

Работающие на линии паромы совокупно выполнили за этот период 1458 рейсов.

Сейчас по проливу действует штормовое предупреждение. По данным Росгидромета, весь день 8 января ожидается северо-восточный ветер до 15 м/с, без осадков, хорошая видимость, высота волны составит от 70 до 120 см, температура воздуха — около минус трёх градусов. Возможно медленное обледенение судов, температура воды в море составит +4…— 5 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего также загорелись семь цистерн следовавшего по мосту железнодорожного состава с топливом. Взрыв привёл к частичному обрушению двух автомобильных пролётов моста.