Донецк, 8 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО, сообщили 8 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:25 — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 января село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области было обстреляно ВСУ. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы и повредил кровлю.

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