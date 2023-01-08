Белград, 8 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Санкции против России являются «обоюдоострым мечом». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.

Duma.gov.ru Александр Вучич

По его словам, он ожидает в наступившем 2023 году усиления давления на Сербию по вопросам Метохии и Косова, а также введения новых санкций Евросоюза против России.

«Это обоюдоострый меч, это нелегко», — заявил он, добавив, что последствия от санкций в отношении России повлияют не только на Европу, но и на весь мир.

Он уточнил, что в текущем году никто сильно не ощутил этих последствий, но «следующая зима будет намного хуже».

Вучич отметил, что если ему скажут ввести санкции против России, то, наверное, ему придется это сделать под большей угрозой, чем давление.

«В данный момент мы почти год смогли быть страной, которая этого не сделала, показав свою отважность, решительность и независимость в принятии решений», — напомнил глава Сербии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Вучич признал, что российские военные стали более эффективно действовать в зоне спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации на Украине.

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