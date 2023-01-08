Новая Каховка, Херсонская область, 8 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. ВСУ 8 января обстреляли село Корсунка в Херсонской области, сообщили местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсонская область

Населенный пункт остался без электричества. Специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения.

Как сообщалось ранее, ВСУ продолжают регулярные обстрелы жилых районов городов и сел на левом берегу Днепра вблизи реки.

31 декабря сообщалось об обстреле села Чернянка, 29 декабря — города Каховка.

Ранее 8 января поступила информация об обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области.