ВСУ обстреляли село в Херсонской области
Село Корсунка в Херсонской области осталось без электричества после обстрела ВСУ
Новая Каховка, Херсонская область, 8 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. ВСУ 8 января обстреляли село Корсунка в Херсонской области, сообщили местные власти.
Иван Шилов ИА REGNUM
Херсонская область
Населенный пункт остался без электричества. Специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения.
Как сообщалось ранее, ВСУ продолжают регулярные обстрелы жилых районов городов и сел на левом берегу Днепра вблизи реки.
31 декабря сообщалось об обстреле села Чернянка, 29 декабря — города Каховка.
Ранее 8 января поступила информация об обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области.