Мытищи, Московская область, 8 января, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Сотрудницу кафе в Мытищах задержали за убийство коллеги на рабочем месте. Об этом 8 января сообщает Telegram-канал «112».

Эдвард Мунк. Убийца. 1906

Инцидент произошёл 4 января. Между двумя работниками кафе случился конфликт, в ходе которого 36-летняя гражданка Таджикистана набросилась с ножом на 50-летнего коллегу.

Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Женщину задержали спустя несколько часов у подъезда её дома.