Половина жителей ФРГ считает ошибкой решение поставить Киеву БМП Marder
Половина жителей Германии сочла ошибкой решение Берлина поставить Киеву БМП Marder
Берлин, 8 января, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Почти половина (49%) жителей Германии считает ошибкой решение Берлина поставить киевскому режиму БМП Marder, свидетельствуют результаты исследования, проведенного институтом изучения общественного мнения INSA, данные которого опубликовала газета Bild.
Так, 49% респондентов считают ошибочным решение властей Германии поставить Киеву Marder, 40% немцев поддерживают его.
Вместе с тем 38% опрошенных считают, что Берлин также должен поставить Киеву боевые танки, тогда как 50% респондентов выступили против.
Опрос был проведен 6 января, в нем принял участие 1001 человек.
Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский, предвосхищая получение нового пакета военной помощи от США и Германии, заявил, что его встреча в декабре 2022 года с американским коллегой Джо Байденом укрепит ВСУ и выведет «оборонное взаимодействие с партнёрами на новый уровень».
Берлин решил поставить киевскому режиму порядка 40 БМП Marder и дополнительную батарею зенитного ракетного комплекса Patriot.
США планируют доставить в Киев БМП Bradley, а Франция — бронемашины AMX-10 RC.