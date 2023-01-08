Берлин, 8 января, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Почти половина (49%) жителей Германии считает ошибкой решение Берлина поставить киевскому режиму БМП Marder, свидетельствуют результаты исследования, проведенного институтом изучения общественного мнения INSA, данные которого опубликовала газета Bild.

Ralf Dillenburger БМП Marder

Так, 49% респондентов считают ошибочным решение властей Германии поставить Киеву Marder, 40% немцев поддерживают его.

Вместе с тем 38% опрошенных считают, что Берлин также должен поставить Киеву боевые танки, тогда как 50% респондентов выступили против.

Опрос был проведен 6 января, в нем принял участие 1001 человек.

Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский, предвосхищая получение нового пакета военной помощи от США и Германии, заявил, что его встреча в декабре 2022 года с американским коллегой Джо Байденом укрепит ВСУ и выведет «оборонное взаимодействие с партнёрами на новый уровень».

Берлин решил поставить киевскому режиму порядка 40 БМП Marder и дополнительную батарею зенитного ракетного комплекса Patriot.

США планируют доставить в Киев БМП Bradley, а Франция — бронемашины AMX-10 RC.