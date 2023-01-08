Сочи, Краснодарский край, 8 января, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В Сочи 9 января ожидаются заморозки, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

7dach.ru Похолодание

По информации ведомства, ночью и утром 9 января на побережье Сочи прогнозируются заморозки в воздухе до минус двух градусов. В городе объявлено штормовое предупреждение.

Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности.

По данным синоптиков, в городе 9 января вероятна переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус двух градусов до плюс трёх градусов, днём — +5…+10 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 8 по 9 января в районе Анапа — Джубга Краснодарского края синоптики предупреждают о сильном ветре до 22 м/с.