Москва, 8 января, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Покинувший Россию актёр Артур Смольянинов заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Такое признание он сделал в интервью изданию «Новая газета Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), доступном для просмотра на YouTube.

Артем Геодакян/ТАСС Артур Смольянинов

Актёр рассказал, что находится в Латвии, проходит кастинги в рекламных агентствах. Он раскритиковал своего крёстного отца, артиста Ивана Охлобыстина за поддержку российской спецоперации на Украине.

По словам актёра, он «эмоционально» ощущает готовность воевать. Выразив желание «сражаться за Украину», Смольянинов добавил, что судьба России ему безразлична. Пусть даже от неё останется одна область, а всё остальное превратится в «радиоактивный пепел».

Уроженец Москвы, 39-летний Артур Смольянинов снимался в фильмах «9 рота», «Жара», «1612», в сериале «Монастырь». В телесериале «Белая гвардия» (1912) он исполнил роль петлюровца Сашко, также заявлявшего о желании убивать офицеров «за Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряды украинских националистов вступил актёр Анатолий Пашинин.

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