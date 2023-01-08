Москва, 8 января, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Обстоятельства преступлений украинских нацистов, повлекших за собой повреждение гражданской инфраструктуры в Луганской и Донецкой Народных Республиках установят сотрудники Следственного комитета России. Об этом 8 января сообщает пресс-служба СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что в результате выведения из строя магистрального газопровода в городе Лутугино ЛНР без газоснабжения остались свыше 13 тыс. абонентов, а также 21 социально значимый объект.

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Также сообщается о повреждении Старобешевской ТЭС в ДНР. Тепловая станция подверглась ударам ВСУ из РСЗО в ночь на 8 января.

«Глава ведомства поручил обеспечить расследование обстоятельств совершенных преступлений, оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления причастных лиц», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, вырученные деньги от переработки русскоязычных книг на Украине идут на финансирование киевских боевиков.

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