Киев, 8 января, 2023, 13:37 — ИА Регнум. После взрыва на одном из энергетических предприятий «ДТЭК Энерго» на Украине было повреждено оборудование ТЭС. Об этом 8 января сообщает пресс-служба энергетической компании.

Volgograd.ru Источник тепла

По ее информации, ранее на этом предприятии также были слышны взрывы. Пострадавших нет. Уточняется, что в результате взрыва было повреждено оборудование ТЭС. При этом не сообщается, в какой области Украины это произошло.

Как передавало ИА REGNUM, на Украине предупредили о возможных авариях на электросетях.

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