Москва, 8 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Церковь молится за украинскую землю, благочестивый народ, священников и архиереев, которые «встали на путь исповеднический» в пору гонений, сказал 8 января патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Не забывает церковь в молитве и о тех священниках и епископах, которые испугались и «сбежали», хотя были призваны защищать свою веру на своей земле, подчеркнул патриарх.

«Бог им судья», — сказал он.

Как сообщалось ранее, глава РПЦ 8 января также выразил надежду на скорое прекращение расколов на Украине и наказание раскольников.

Власти Украины в настоящее время проводят многочисленные обыски в православных храмах и помогают раскольникам отнимать храмы у канонической церкви (в том числе Киево-Печерскую лавру). Священников и мирян задерживают и арестовывают по обвинениям в «государственной измене».