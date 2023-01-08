Киев, 8 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Угрозы наступления российских войск с территории Белоруссии в настоящее время нет. Об этом 8 января заявил командующий обороной Киева Александр Павлюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«В данный момент непосредственной угрозы нет», — приводит его слова «Московский комсомолец».

По его словам, на белорусской территории находится российская группировка войск, главной задачей которой является сдерживание ВСУ и недопущение их переброски на другой участок фронта.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Минск и Москва готовят совместную операцию. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Залужному отдохнуть.