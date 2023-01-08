Пермь, 8 января, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Аудиозапись переговоров командира воздушного судна, увязшего в снегу в аэропорту Перми 8 января, с диспетчером появилась в Сети. Пилот доложил о ЧП и попросил подвезти трапы.

Уральская трансп. прок-ра/ТАСС Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми

Перед вылетом диспетчер сообщил пилоту о скорости ветра 22 м/с и разрешил взлёт. Вскоре командир экипажа сообщил диспетчеру, что самолёт выкатился за пределы полосы.

«Бедствие будете объявлять?» — «Да нет, не будем, немного выкатились, поэтому нужны трапы и всё остальное». — «Победа 6512, понял вас, ждите». Запись диалога опубликовал телеграм-канал Shot.

Затем диспетчер попросил сообщить о состоянии борта.

«Да, борт — порядок, повреждений нет. Мы выкатились практически сразу после вывода двигателей, влево нас повело», — пояснил пилот.

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