В Сети появилась запись переговоров с самолётом, въехавшим в сугроб в Перми
В Сети появилась запись переговоров с самолётом, увязшим в снегу в Перми
Пермь, 8 января, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Аудиозапись переговоров командира воздушного судна, увязшего в снегу в аэропорту Перми 8 января, с диспетчером появилась в Сети. Пилот доложил о ЧП и попросил подвезти трапы.
Перед вылетом диспетчер сообщил пилоту о скорости ветра 22 м/с и разрешил взлёт. Вскоре командир экипажа сообщил диспетчеру, что самолёт выкатился за пределы полосы.
«Бедствие будете объявлять?» — «Да нет, не будем, немного выкатились, поэтому нужны трапы и всё остальное». — «Победа 6512, понял вас, ждите». Запись диалога опубликовал телеграм-канал Shot.
Затем диспетчер попросил сообщить о состоянии борта.
«Да, борт — порядок, повреждений нет. Мы выкатились практически сразу после вывода двигателей, влево нас повело», — пояснил пилот.
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