Саратов, 8 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. 8 января в возрасте 65 лет скончался драматург и сценарист Алексей Слаповский. Соответствующая информация была опубликована порталом Saratovnews.

ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Алексей Слаповский

Уроженец Саратовской области скончался в реанимации одной из московских клиник.

Как написал в соцсети друг писателя режиссёр Алексей Рудаков, в ноябре Слаповский заболел пневмонией, а в начале декабря его выписали из больницы. Однако позднее состояние драматурга ухудшилось и два дня назад его госпитализировали в Центр пульмонологии с поражением легких в 75%.

Алексей Слаповский автор более 30 пьес, из которых поставлено примерно двадцать как в России, так и за рубежом. В 1996 году драматургу была вручена первая премия на Европейском конкурсе пьес в Касселе (Германия), он трижды становился финалистом премии «Русский Буккер», по его сценариям поставлены телесериалы «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок», «Клинч».

Слаповский родился 29 июля 1957 года в селе Чкаловское Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший полузащитник французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Камеруна Модест М’Бами умер в возрасте 40 лет.

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