Киев, 8 января, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Вырученные деньги от переработки русскоязычных книг на Украине идут на финансирование киевских боевиков. Об этом 8 января сообщила пресс-служба одного из книжных магазинов в Киеве на своей странице в социальной сети.

Дарья Драй, ИА REGNUM Книги

Сообщается, что киевский книжный магазин объявил сбор русскоязычных книг для их последующей «переработки», по всей видимости, в качестве макулатуры.

Уточняется, что вырученные средства направляются на покупку вещей для киевских боевиков. Сотрудники магазина уже собрали 57 тонн русскоязычных книг, которые были переработаны, а на вырученные средства для ВСУ был куплен внедорожник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Украине за минувший год значительно увеличилось число рейдерских захватов храмов и случаев незаконной перерегистрации приходов Украинской православной церкви.

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