Москва, 8 января, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Украинские раскольники и организаторы церковного раскола будут наказаны, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Я думаю, что не так долго ждать — Бог поругаем не бывает, и наказаны будут все расколоучители и творцы расколов, и все те ряженые «архиереи», на которых стыдно взирать — настолько даже внешний вид не соответствует званию», — сказал патриарх.

Он добавил, что Русская церковь сегодня вместе с украинским народом, «несущим подвиг мученичества и исповедничества».

«Мы молимся за верный канонической истине украинский епископат… И я думаю, пройдет очень немного времени — и всё изменится», — заключил патриарх Кирилл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что православие на Украине сохранится только в том случае, если верующие будут готовы идти на жертвы. Гонения со стороны государства поставили их перед выбором — терять веру или идти на жертвы, отметил Кирилл.

Власти Украины проводят многочисленные обыски в православных храмах и помогают раскольникам отнимать храмы у канонической церкви. Священников и мирян задерживают и арестовывают по обвинениям в «государственной измене».