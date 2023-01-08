ВСУ обстреляли село в Белгородской области
Белгородский губернатор сообщил об обстреле Новой Таволжанки
Шебекинский район, Белгородская область, 8 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области было обстреляно ВСУ 8 января, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы и повредил кровлю. Пострадавших, по данным губернатора, нет.
Как сообщалось ранее, власти Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности в регионе до 20 января.
В первые дни января 2023 года ВСУ обстреляли в Белгородской области села Вязовое и Муром, а над областным центром система ПВО в новогоднюю ночь сбила четыре ракеты.