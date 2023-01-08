Шебекинский район, Белгородская область, 8 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области было обстреляно ВСУ 8 января, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы и повредил кровлю. Пострадавших, по данным губернатора, нет.

Как сообщалось ранее, власти Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности в регионе до 20 января.

В первые дни января 2023 года ВСУ обстреляли в Белгородской области села Вязовое и Муром, а над областным центром система ПВО в новогоднюю ночь сбила четыре ракеты.