ДНР, 8 января, 2023, 12:59 — ИА Регнум. В результате удара ВСУ по Старобешевской ТЭС погибла женщина, сообщили 8 января в спасательных службах Донецкой Народной Республики.

Валентин Спринчак/ТАСС Старобешевская ТЭС

Как сообщалось ранее, Старобешевская теплоэлектростанция была обстреляна ВСУ в ночь на 8 января.

Станция получила повреждения. На месте работали спасатели, по их данным, под завалами могли находиться два человека.

В Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (7 января) ВСУ выпустили по территории республики 178 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии и миномётов. Двое мирных жителей получили ранения.