Лондон, 8 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Тысячи пациентов британских больниц переведут в дома престарелых для снижения нагрузки на отделения неотложной помощи. Таковы планы правительства Великобритании, пишет 8 января The Times.

EPA/ANDY RAIN/ТАСС Сотрудники службы скорой помощи в Великобритании

Издание отмечает, что пакет мер по оказанию экстренной помощи в зимний период, включающий выделение средств для выписки пациентов из больниц, представит на будущей неделе министр здравоохранения Стив Барклай. Средства пойдут на приобретение коек для учреждений ухода.

«Тысячи пациентов NHS (Национальной службы здравоохранения Великобритании), застрявших в больницах, будут срочно переведены в дома престарелых в соответствии с планами правительства по снижению нагрузки на отделения неотложной помощи», — говорится в публикации.

Высокопоставленные источники в правительстве сообщили, что дополнительные меры обойдутся в «сотни миллионов фунтов стерлингов» сверх 500 млн, о выделении которых было объявлено осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания переживает кризис здравоохранения, связанный в том числе с забастовками медработников.

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