Киев, 8 января, 2023, 13:50 — ИА Регнум. На Украине 8 января возможны аварийные отключения электроэнергии. По информации «Укрэнерго», способствовать этому на местах будет превышение лимитов, определенных компанией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

В ночь на Рождество в Киеве похолодало до минус одиннадцати градусов. Все городские службы перевели на усиленный режим работы. На случай чрезвычайной ситуации, длительного отсутствия электричества и отопления в столице развернули 530 пунктов обогрева, где имеются генераторы и другое необходимое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, нагрузка на энергосистему Украины будет сохраняться в течение всего 2023 года. В связи с этим правительство рассматривает возможность создания децентрализованной энергосистемы. Энергетики утверждают, что страна потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации.

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