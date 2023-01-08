Вашингтон, 8 января, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Джо Байден не признают огромных потерь и затрат. Об этом 8 января заявил американский экономист, профессор Ричард Вольф в Twitter.

Oliver Contreras — Pool via CNP/Global Look Press Владимир Зеленский и Джо Байден

По его словам, новый спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти говорит, что в конфликте на Украине нужно драться «столько, сколько потребуется».

«Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных», — написал Вольф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что США по глупости могут продолжить эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение киевского режима.