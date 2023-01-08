Донецк, 8 января, 2023, 12:49 — ИА Регнум. ВСУ 8 января совершили очередной обстрел Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По Киевскому району города было выпущено три снаряда «натовского» калибра 155 мм.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (7 января) ВСУ выпустили по территории республики 178 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии и миномётов. Двое мирных жителей получили ранения.

Армия России, в свою очередь, за минувшие сутки уничтожила два танка и семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также более 20 военных ВСУ, отметили в Народной милиции.