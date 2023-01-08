Сочи, Краснодарский край, 8 января, 2023, 12:52 — ИА Регнум. В новогодние каникулы Сочи посетили около 200 тыс. туристов. Об этом 8 января мэр города Алексей Копайгородский сообщил в своем телеграм-канале.

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«Новый отсчет запущен: около 200 тысяч человек отдохнули в Сочи в новогодние каникулы. Зимний сезон в целом обещает быть успешным», — написал он.

Градоначальник отметил, что Сочи обладает надежной качественной туристической инфраструктурой, добавив, что к началу лета в Сочи появятся единые инфоцентры, в которых можно будет узнать о туристических возможностях города.

«Продолжим развитие санаторно-курортной инфраструктуры для достижения новых рекордных показателей. Это благополучие города и наших жителей», — подытожил Копайгородский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи пришли рождественские морозы — в ночь на 8 января и утром ожидаются заморозки.

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