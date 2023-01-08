Луганск, 8 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике восстановили газоснабжение 50% абонентов Лутугинского района. Об этом 8 января сообщает пресс-служба правительства ЛНР.

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Так, согласно данным на 12:00 8 января работники предприятия «Луганскгаз» восстановили газоснабжение 50% абонентов Лутугинского района. Сейчас специалисты продолжают принимать все необходимые меры для скорейшего завершения всех восстановительных работ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате подрыва магистрального газопровода в Лутугино вечером 7 января более 13 000 потребителей остались без газоснабжения. Аварию на газопроводе в ЛНР признали диверсией.

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