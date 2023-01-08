Луганск, 8 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Уголовное дело о диверсии возбуждено после взрыва на магистральном газопроводе в городе Лутугино, сообщает 8 января пресс-служба министерства госбезопасности Луганской Народной Республики (ЛНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Факт подрыва газопровода согласно ст. 281 УК РФ квалифицирован как «Диверсия». Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Неизвестные лица 7 января около 18:10 по местному времени привели в действие взрывное устройство, что привело к аварии на участке магистрального газопровода высокого давления на окраине Лутугино, уточнили в ведомстве.

Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Специалисты предприятия «Луганскгаз» сообщили, что по состоянию на 12:00 8 января 50% абонентов в Лутугинском районе снова получают газ.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за взрыва в Лутугинском районе без газа остались более 13 тыс. абонентов и 21 социальный объект.