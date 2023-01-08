Париж, 8 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Бывший полузащитник французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Камеруна Модест М’Бами умер в возрасте 40 лет. Об этом 8 января сообщает пресс-служба ПСЖ.

Marius Becker Модест М’Бами

«ПСЖ с глубокой грустью узнал о сегодняшней кончине нашего бывшего игрока Модеста М’Бами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Клуб выразил соболезнования семье и близким футболиста.

М’Бами играл за ПСЖ в 2003–2006 годах и стал двукратным обладателем Кубка Франции. В составе сборной Камеруна М’Бами выиграл Олимпийские игры в 2000 году, а также стал серебряным призёром Кубка конфедераций (2003) и Кубка африканских наций (2008).