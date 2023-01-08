Шэньян, Китай, 8 января, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Наземный пограничный переход между Россией и Китайской Народной Республикой у города Хуньчунь провинции Цзилинь возобновил работу в «доковидном режиме». Об этом 8 января сообщил генконсул РФ в Шэньяне Сергей Черненко.

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«Пограничный переход Хуньчунь заработал в «доковидном режиме», — цитирует его слова ТАСС. Дипломат добавил, что по состоянию на 07:00 мск границу пересекли 19 граждан России.

По его словам, 9 января пограничный переход заработает «в полную силу», поскольку в настоящее время стороны согласовывают основные логистические вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин для гостей Китая, ранее введённый из-за угрозы распространения COVID-19, отменён. Власти страны также не видят больше необходимости тестировать людей на наличие вируса по прибытии в страну. Меры будут смягчены с 8 января.

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