Берлин, 8 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. В Германии арестовали двух подозреваемых в подготовке теракта с применением отравляющих веществ. Об этом 8 января сообщает телекомпания WDR.

Montecruz Foto Полиция Германии

По информации журналистов, следователи по борьбе с терроризмом в Германии арестовали в Кастроп-Раукселе (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) 32-летнего уроженца Ирана, который, как они предполагают, готовил теракт.

Согласно данным прокуратуры Дюссельдорфа, подозреваемый получил токсины рицин и цианид для совершения преступления.

Уточняется, что полицейские задержали еще одного подозреваемого в подготовке этого теракта.

Отмечается, что поскольку цианид и рицин являются высокотоксичными веществами, то в ходе операции по задержанию подозреваемых в Кастроп-Раукселе специалисты находились в защитных костюмах.