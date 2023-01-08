Москва, 8 января, 2023, 12:08 — ИА Регнум. В Москве рождественские службы посетили порядка 1,6 млн человек, сообщил 8 января руководитель столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Виталий Сучков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время Рождественского богослужения

«Более 1,6 миллиона москвичей посетили рождественские службы 6 и 7 января», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало кадры с военнослужащими Восточного военного округа, принявшими участие в Рождественской службе.

Рождественская служба прошла в храме Георгия Победоносца, расположенном на территории одной из воинских частей ВВО в Республике Бурятия.

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