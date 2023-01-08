Белград, 8 января, 2023, 12:08 — ИА Регнум. НАТО отклонил запрос Белграда на введение контингента армии и полиции Сербии в Косово и Метохию. Об этом 8 января заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Он рассказал, что командование контингента НАТО в Косово (KFOR) в своём «тщательно составленном письме» правительству Сербии написало, что для возвращения армии Сербии в Косово и Метохию нет потребности.

«При этом сослались на резолюцию 1244 Совбеза ООН», — сказал Вучич.

По его словам, это был ожидаемый и предсказанный им ответ.