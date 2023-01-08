Москва, 8 января, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Несколько единиц техники ВСУ было уничтожено российскими войсками на краснолиманском направлении перед началом рождественского перемирия. Об этом 8 января сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что ВС РФ уничтожили из артиллерии несколько единиц бронетехники накануне начала действия режима прекращения огня.

На кадрах оперативного контроля видно, как бронетехника едет по дороге и уничтожается в результате огневого поражения.

Напомним, режим прекращения огня действовал с 12:00 6 января до 24:00 7 января.