Киев, 8 января, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Киеву предлагают урегулировать конфликт по корейскому сценарию с разделением страны по условной «38-й параллели». Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью, показанном в рамках телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная «38-я параллель». Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы», — рассказал Данилов.

Он утверждает, что послания о «готовности к уступкам» якобы доходят из Москвы. Они нужны, по словам Данилова, для фиксации положения, который существует сегодня.

Из слов Данилова следует, что с подобным сценарием Украина не согласится. В самой Корее, отметил он, свои уступки ради урегулирования конфликта теперь считают ошибкой.

«38-я параллель» — неофициальное название границы между Северной и Южной Кореей. Официально эта линия зафиксирована в соглашении о перемирии от 1953 года.