Москва, 8 января, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Министерство обороны России 8 января рассказало в своем телеграм-канале о подвиге наводчика-оператора БМП-3 сержанта Ивана Миронюка.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По данным ведомства, сержант помог вывести из окружения командира роты.

«Командир роты был в глубине села, всё КП роты находилось тоже в середине села. В какой-то момент времени по радиостанции вышел командир роты и запросил поддержки…» — рассказал военнослужащий.

Миронюк отметил, что после получения запроса принял решение помочь командиру роты. На БМП вместе с личным составом он прорвался вглубь населенного пункта и уничтожил вражеский танк.

«Командир роты благодаря нашим действиям смог покинуть свою позицию и вышел оттуда живым», — подытожил сержант.

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Мужчина признался, что не считает себя героем. По его мнению, любой военнослужащий поступил бы так же.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что власти Соединенных Штатов могут пойти на крайне глупый шаг в своей борьбе с Россией на Украине.

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