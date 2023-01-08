Москва, 8 января, 2023, 11:36 — ИА Регнум. На кольцевой линии московского метро возобновилось движение поездов в обычном режиме. Об этом 8 января сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Со 2 по 7 января поезда поочерёдно ходили только в одном направлении. Благодаря этому специалисты обновили инфраструктуру на каждом из путей.

В частности, была обновлена система автоматики и телемеханики, от которой зависят безопасность движения, интервалы между поездами и выполнение графика.

«Сегодня завершили работы по внедрению новой российской системы автоматики и телемеханики движения поездов на кольцевой линии, основанной на микропроцессорах», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря этому будет увеличено количество поездов в часы пик, а для пассажиров сократится время ожидания составов и появятся дополнительные места.