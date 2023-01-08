Киев, 8 января, 2023, 11:37 — ИА Регнум. На Украине предупредили о возможных авариях на электросетях. Об этом 8 января сообщает пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго» ЛЭП

Пресс-служба напоминает, что на Украину вернулись морозы, жители начинают включать одновременно отопительные и другие мощные электроприборы, в результате возникает перегрузка.

Уточняется, что дополнительная нагрузка на поврежденные после взрывов электросети может привести к авариям. В связи с этим могут возникать перепады напряжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Харьковской области сообщили о взрыве на промышленном предприятии. При отключениях света на Украине растет число взрывов в квартирах.

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