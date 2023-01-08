Зеленоградский административный округ, Москва, 8 января, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В Зеленограде будет построен завод по производству домов на колёсах. Об этом 8 января сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы.

ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац Дом на колесах

Отмечается, что город передаст инвестору земельный участок площадью 1,1 га для строительства завода по производству внедорожных кемперов. При этом участок будет передан без торгов в аренду на пять лет.

«Застройщик вложит в реализацию проекта свыше 920 млн рублей», — заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что инвестор с 2018 года серийно производит несколько моделей автономных внедорожных кемперов. Ежегодно выпускается более 170 единиц домов на колёсах.

Планируемый в Зеленограде завод позволит увеличить объёмы производства до 240 кемперов в год.