Вашингтон, 8 января, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов могут пойти на крайне глупый шаг в своей борьбе с Россией на Украине, сообщил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины», — написал он.

Рикардс добавил, что ситуация может обостриться до такой степени, что «тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии».

Напомним, ранее обозреватель Мохаммад Аль-Джабера отметил, что служение главы киевского режима Владимира Зеленского Западу не принесёт Украине ничего хорошего.

Аль-Джабер уверен, что лидер укронацистов будет продолжать служить Западу, а не своей стране. И это в будущем приведёт к многочисленным проблемам на Украине.

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