Москва, 8 января, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт провел первую неделю нового года в лагере подготовки частной военной компании «Вагнер». Соответствующую информацию по запросу издания Live24 подтвердил бизнесмен, глава компании Евгений Пригожин.

Официальный сайт Администрации Курской Области Роман Старовойт

По словам Пригожина, которые приводит его пресс-служба, данная информация не распространялась, однако «Роман Старовойт проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах».

Он отметил, что военные не знали о том, что Старовойт — губернатор Курской области.

«После прохождения части программы подготовки ЧВК «Вагнер» ему предложили подписать контракт, однако выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе», — добавил Пригожин.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики утром 8 января выпустили шесть снарядов по жилым кварталам города Донецка.

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