Пригожин подтвердил прохождение Старовойтом подготовки в ЧВК «Вагнер»
Пригожин: губернатор Курской области Старовойт прошёл подготовку в лагере ЧВК «Вагнер»
Москва, 8 января, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт провел первую неделю нового года в лагере подготовки частной военной компании «Вагнер». Соответствующую информацию по запросу издания Live24 подтвердил бизнесмен, глава компании Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, которые приводит его пресс-служба, данная информация не распространялась, однако «Роман Старовойт проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах».
Он отметил, что военные не знали о том, что Старовойт — губернатор Курской области.
«После прохождения части программы подготовки ЧВК «Вагнер» ему предложили подписать контракт, однако выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе», — добавил Пригожин.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики утром 8 января выпустили шесть снарядов по жилым кварталам города Донецка.
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