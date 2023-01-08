Луганск, 8 января, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Сотрудники предприятия «Луганскгаз» возобновили подачу газа в жилые дома Лутугинского района Луганской Народной Республики. Об этом 8 января сообщает пресс-служба этого предприятия.

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По ее информации, для оперативного подключения всех абонентов в Лутугинский район были направлены дополнительные бригады из Антрацита, Краснодона, Луганска и Свердловска.

Уточняется, что газ начал появляться в домах жителей.

По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, коммунальные службы намерены к 12:00 8 января возобновить подачу газа всем потребителям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что взрыв на магистральном газопроводе высокого давления диаметром 273 мм около лутугинских дач произошёл 7 января в 18:15 по местному времени. По предварительным данным, причиной аварии на газопроводе мог стать подрыв.

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